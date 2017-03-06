Тюмень за день: 6 марта

В середине недели в Тюмени похолодает

На этой неделе погода не готовит особых сюрпризов для тюменцев, ожидается лишь небольшое похолодание в четверг и пятницу.

В Тюменской области реконструируют несколько участков железнодорожного пути

Работы по модернизации железнодорожного пути пройдут на пяти участках: Богданович — Пышминская, Богандинская — Ялуторовск, Озеро Андреевское — Винзили, Сетово — Сузгун и Омутинская — Ламенская. На это затратят 1,3 млрд рублей.

В регионе заработала горячая линия по вопросам вакцинации

Департамент здравоохранения Тюменской области запустил горячую телефонную линию по вопросам вакцинопрофилактики. Задать вопросы о способах вакцинации и современных вакцинах тюменцы могут по телефону 8 (3452) 68-51-91 в будние дни с 9 до 18 часов.

В тюменском аэропорту скончался пассажир

Пассажир воздушного судна "Sukhoi Superjet 100", прибывшего из Надыма, скончался сегодня днем на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Рощино" при проведении реанимационных мероприятий бригадой скорой медицинской помощи.

На "Лыжню России" вышли больше 6 тысяч тюменцев

В Тюмени в минувшую субботу на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья прошла 35-я Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России".

15-летний тюменец травмировался стеклом на улице

В Тюмени в прошедшее воскресенье экстренная помощь медиков понадобилась 15-летнему подростку. Ребенок споткнулся на улице и упал на стекло.