15-летний тюменец травмировался стеклом на улице

В Тюмени в прошедшее воскресенье экстренная помощь медиков понадобилась 15-летнему подростку. Ребенок споткнулся на улице и упал на стекло.

Порез пришелся на вену — у мальчика началось кровотечение, которое находившиеся рядом родители остановить не смогли. Сделать это было проблематично из-за торчавших из пореза осколков стекла.

Прибывшая через пятнадцать минут бригада скорой помогла подростку, после чего его отвезли в детский травмпункт.

Специалисты напоминают, что если при венозном кровотечении в ране есть инородные предметы, например стекло или гвоздь, то действовать нужно так же, как при кровотечении артериальном. Если затянуть рану тугой повязкой, то острие инородного предмета может повредить более крупные сосуды, поэтому надо накладывать жгут. Его надо повязать на середине плеча или бедра и держать не более пятнадцати минут, после чего ослабить, а при повторном кровотечении снова затянуть. При кровотечении в области шеи вена зажимается выше раны, при ранении головы достаточно наложить мягкую, не тугую повязку на место кровотечения, чтобы воздух не попал в венозную систему, отмечают на тюменской станции скорой помощи.