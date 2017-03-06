В середине недели в Тюмени похолодает

На этой неделе погода не готовит особых сюрпризов для тюменцев, ожидается лишь небольшое похолодание в четверг и пятницу.

Сегодня, 6 марта, по прогнозу виртуальных синоптиков, температура воздуха днем поднимется до плюс 1 градуса, без осадков. Во вторник — до плюс двух, пройдет небольшой снег.

В среду, 8 марта, будет малооблачно, столбик термометра в светлое время суток остановится на отметке 2 градуса ниже нуля. В четверг похолодает до 6 градусов мороза, в пятницу синоптики обещают до минус 4, без осадков.

Затем температура вновь пойдет на повышение. В субботу термометры покажут около 2 градусов ниже нуля, в воскресенье — плюс 1, осадков в эти дни не ожидается.