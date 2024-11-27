В Грамоте.ру назвали слова 2024 года

Портал «Грамота.ру»

Портал "Грамота.ру" назвал самое упоминаемое в СМИ и авторизованных блогах в 2024 году слово - в острой конкурентной борьбе "вайб" обошел "скуфа" и "прилет". В экспертном голосовании за одиннадцать слов-кандидатов участвовали более четырехсот филологов из разных городов России, сообщается на портале.

Лингвисты Грамоты отмечают, что вайб появился в русском языке несколько лет назад, но именно в 2024 году продемонстрировал устойчивый рост упоминаемости и стал известен за пределами молодежных групп.

Вайб — это настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации. Вайб может быть, например, хороший, мрачный, напряженный, заряженный, студенческий, южный, крутой. Слово фонетически похоже на заимствованные ранее слова (сайт, кайф, трайб, драйв), имеет стандартную парадигму и собственное словообразовательное гнездо (вайбить, вайбовый и др.).

Руководитель Грамоты Константин Деревянко описал тройку лидеров голосования как "зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда", и констатировал, что "россияне выбрали надежду".

Как и в прошлом году, "слово года" будет добавлено в метасловарь Грамоты — как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости. Эксперты Грамоты подготовили для нового слова толкование и примеры употребления в разных контекстах.

Помимо основного слова года по версии Грамоты, были заявлены четыре специальные номинации: "Экономика и финансы", "Медицина и здоровье", "Информационные технологии" и "Культура и развлечения". Шорт-листы в номинациях оценивали более пятидесяти экспертов из профессиональных сообществ. Победили промпт (ИТ), подкаст (культура), микроРНК (медицина) и маркетплейс (экономика).

Отмечается, что партнерами исследования "Слово года" выступили СКАН-Интерфакс, компания "Хабр" и портал "Культура.РФ".