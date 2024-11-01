Сильный ветер и мокрый снег на выходные обещают синоптики жителям Тюмени

По данным Тюменского гидрометцентра в период со 2 по 4 ноября 2024 года ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег.

2 ноября ночью возможны осадки преимущественно в виде мокрого снега, отложение мокрого снега, ветер южный, 8-13 м/с, температура -1, -3 градуса, днём небольшие осадки (преимущественно в виде мокрого снега), ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с, температура +1,+3 градуса.

3 ноября небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер южный, юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +1,-1 градуса, днём +3,+5 градуса.

4 ноября ночью небольшой снег, днём без осадков, ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с, температура ночью -2,-4, днём +1,-1 градуса, на дорогах гололедица.