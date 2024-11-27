Тюменская "Контора" отметит свое пятилетие выставкой о чуде

"Контора пароходства" 1 декабря презентует выставку современного искусства "23:59 — минута до чуда". Открытие финальной для 2024 года выставки приурочили к пятилетию мультицентра.

На выставке представлено более 20 арт-объектов, большинство работ созданы специально для проекта. В целом в проекте участвуют 11 авторов и арт-команд. В своих инсталляциях и картинах они стремились передать ощущение зимы, предчувствие праздника и новогоднего чуда. По словам кураторов экспозиции Александры Жерновой и Софьи Воробьевой, концептуально выставка создает атмосферу праздника, отражает новогодние символы и семейные традиции.

1 декабря в 18:00 у всех есть шанс посмотреть выставку бесплатно, после до 26 января на нее можно будет попасть по билетам ежедневно с 11:00 до 21:00.В период работы выставки запланированы арт-медиации. Расписание встреч появится в группе мультицентра "ВКонтакте" и на сайте конторапароходства.рф.

Мультицентр "Контора пароходства" открылся 1 декабря 2019 года. За пять лет здесь прошло 65 выставок современного искусства с работами художников из разных городов России. Их посетило более 26 тысяч человек.