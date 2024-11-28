Тюменскую проводницу будут судить за присвоение наушников пассажирки

Работающая в поезде "Казань – Новый Уренгой" проводница нашла в вагоне беспроводные наушники и решила оставить их себе вместо того, чтобы сообщить о находке начальнику поезда. Но ей не повезло.

Наушники стоимостью 18 тысяч рублей принадлежали 16-летней девушке, ехавшей из Тюмени в Пурпе. Обнаружив дома пропажу, она выяснила, когда возвращается поезд, чтобы забрать гаджет. Когда этот вариант вернуть пропажу не сработал - обратилась за помощью в Ноябрьский линейный отдел полиции. При осмотре купе проводника полицейские обнаружили в кармане плаща 21-летней проводницы из Тюменской области наушники заявительницы и она во всем призналась. 6 ноября в отношении девушки завели дело о краже по 158 УК РФ и взяли с нее подписку о невыезде - его в ближайшее время рассмотрит Новоуренгойский городской суд, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.