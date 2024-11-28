В Тюмени у цирка устроят праздник белых медведей

Фото - @tmndom

Семейство белых светящихся медведей "СУЭНКО" накануне прокатили по удлиненному маршруту в Тюмени и установили на новогодние праздники на привычное место - у цирка. Торжественное приветствие отложили до пятницы, 29 ноября.

"Завтра 19 часов медведи ждут гостей, чтобы с головой окунуться в сказку, "зажечь" вместе с жителями нашего города, а еще – раздать подарки всем, кто придет на праздник в любом костюме белого медведя!" - сообщили в администрации города.