В Тюмени у цирка устроят праздник белых медведей

17:30 28 ноября 2024
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Фото - @tmndom

Семейство белых светящихся медведей "СУЭНКО" накануне прокатили по удлиненному маршруту в Тюмени и установили на новогодние праздники на привычное место - у цирка. Торжественное приветствие отложили до пятницы, 29 ноября.

"Завтра 19 часов медведи ждут гостей, чтобы с головой окунуться в сказку, "зажечь" вместе с жителями нашего города, а еще – раздать подарки всем, кто придет на праздник в любом костюме белого медведя!" - сообщили в администрации города.

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