Почта и МФЦ предложат в Тюмени вакансии для инвалидов

Кадровый центр "Работа России" в Штабе общественной поддержки Тюменской области (Водопроводная, 36) 4 декабря проведет ярмарку вакансий для людей с инвалидностью.

Сотрудников на работу приглашают центры государственных услуг "Мои документы", "Медицинский информационно-аналитический центр", "Почта России" и другие. Посетители смогут рассмотреть вакансии как офисного характера, так и рабочие должности.

Организаторы подготовили мастер-классы по составлению грамотного резюме и алгоритмам поиска работы, а также индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства и профессионального обучения у ведущих специалистов службы занятости.



Посетить ярмарку вакансий могут все желающие, в том числе не состоящие на регистрационном учете в органах службы занятости. Чтобы разговор с работодателем имел больше шансов на успех, при себе рекомендуется иметь актуальное резюме со своими контактными данными.



🗓 Когда: 4 декабря с 10:00 до 12:00.

📌 Где: Штаб общественной поддержки Тюменской области (ул. Водопроводная, 36).