В регионах УрФО цены на авто оказались самыми низкими

Эксперты банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог" проанализировали средневзвешенные цены на новые легковые машины и определили регионы, в которых они самые низкие. Уральский федеральный округ, наряду с Приволжским и Северо-Кавказским стали лидерами.

По итогам 10 месяцев средневзвешенная стоимость* нового легкового автомобиля в России выросла к аналогичному периоду 2023 года на 12% — почти до 3 млн рублей. Прежде всего, увеличились цены на отечественные бренды: в среднем с 970 тысяч до 1,34 млн рублей (+12% год к году). Для сравнения иномарки за январь-октябрь подорожали на 6% — с 3,5 до 3,7 млн рублей.

В Уральском федеральном округе стоимость новых авто составила чуть выше 2,7 млн рублей (+14% год к году). Список округов с наиболее высокими ценами возглавляет Дальний Восток – в среднем 4,1 млн рублей. Впрочем, здесь наблюдается наименьшая динамика их роста: за последний год стоимость машин на первичном рынке ДФО выросла только на 7%. Вторую строчку занимает Центральный федеральный округ, где средневзвешенная цена новых авто превысила по итогам отчетного периода 3,3 млн рублей. Динамика роста на рынке этого региона также оказалась одной из самых низких в России (+11% год к году). На третьей позиции расположился Северо-Западный федеральный округ – около 3,2 млн рублей (+11% год к году).

Вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов:

На фоне жесткой политики Центрального банка темпы роста авторынка замедляются. Тем не менее, снижения стоимости новых машин ожидать не приходится. Прежде всего, на динамику цен будут влиять новые тарифы утилизационного сбора и колебание курсов валют.

*Средневзвешенная цена нового автомобиля - цена, рассчитанная исходя из средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учетом объемов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля.