В тюменском кинотеатре перед Новым годом покажут балет "Щелкунчик"

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Большой театр проведет трансляции балета "Щелкунчик" в кинотеатрах вечером 30 декабря и утром 31 декабря, в списке городов указана и Тюмень.

"30 декабря (начало в 19:00) и 31 декабря (начало в 12:00) из исторического здания Большого театра пройдут прямые трансляции балета "Щелкунчик" П. Чайковского более чем в ста кинотеатрах по всей стране — в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Зеленограде, Ижевске, Калининграде, Коврове, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Перми, Петрозаводске, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Саратове, Сочи, Ставрополе, Старом Осколе, Сургуте, Сыктывкаре, Таганроге, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Челябинске, Черкесске, Черноголовке и других. Список кинотеатров постоянно пополняется. Найти сеансы в интересующем городе можно, пройдя по ссылке", - указано на сайте театра.

Также 31 декабря с 20:00 (мск) спектакль покажут на странице официального сообщества Большого театра ВКонтакте, что сделает его доступным и для жителей самых удалённых населённых пунктов России, и для поклонников русского балета во всём мире.

В РИА НОвости отмечают, что Большой театр впервые в истории проведет общедоступную прямую трансляцию "Щелкунчика" для жителей отдаленных городов и населенных пунктов страны и поклонников великого русского балета.