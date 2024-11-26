Елку в Кирове украсят тюменскими пельменями

Киров в этом году является новогодней столицей России, празднование там начнется с фестиваля "Новогодние ели России" — на пешеходной Спасской улице представят елки от каждого региона России.

89 новогодних елей украсят игрушками, присланными из всех республик, краев и областей. Тюменскую область 7 - 8 декабря в как посол гостеприимства в образе купчихи будет представлять экскурсовод Марина Сафина. Она же придумала, чем украсить тюменскую елку. "Я несколько дней ломала голову над идеей, от игрушек с тюменской (кармацкой) росписью до изображения тюменского ковра, но в итоге остановилась на пельменях! От замысла до реализации у меня оставались ровно сутки", - сообщила "купчиха".

Сшитые 33 пельменя 26 ноября отправлены в город Киров. Теперь в разработке - сценарий презентации ели.