Елку в Кирове украсят тюменскими пельменями

13:29 26 ноября 2024
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Киров в этом году является новогодней столицей России, празднование там начнется с фестиваля "Новогодние ели России" — на пешеходной Спасской улице представят елки от каждого региона России. 

89 новогодних елей украсят игрушками, присланными из всех республик, краев и областей. Тюменскую область 7 - 8 декабря в как посол гостеприимства в образе купчихи будет представлять  экскурсовод Марина Сафина. Она же придумала, чем украсить   тюменскую елку. "Я несколько дней ломала голову над идеей, от игрушек с тюменской (кармацкой) росписью до изображения тюменского ковра, но в итоге остановилась на пельменях!   От замысла до реализации у меня оставались ровно сутки", - сообщила "купчиха".

Сшитые 33 пельменя 26 ноября отправлены в город Киров. Теперь в разработке - сценарий презентации ели.

Теги: Новый Год
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