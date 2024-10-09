В Тюменской области ожидаются первые снегопады

На юге Тюменской области днём 10 октября – в течение суток 11 октября ожидается ухудшение погодных условий: 10 октября дождь, переходящий в мокрый снег, 11 октября преимущественно снег, ухудшение видимости в осадках до 200 метров, гололёдные явления, усиление ветра до 15-19 м/с, предупреждает региональный главк МЧС со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС

Жителям региона напоминают, что при ухудшении погодных условий не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, рекламных конструкций, деревьев, остановок. При ходьбе по улице пешеходам нужно не спешить, избегать резких движений, подобрать нескользящую обувь. Водителям необходимо быть предельно осторожными: не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения.