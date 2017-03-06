В Тюменской области реконструируют несколько участков железнодорожного пути

В этом году работы по модернизации железнодорожного пути пройдут на пяти участках: Богданович — Пышминская, Богандинская — Ялуторовск, Озеро Андреевское — Винзили, Сетово — Сузгун и Омутинская — Ламенская. На это затратят 1,3 млрд рублей.

Всего в развитие железных дорог Тюменского региона планируют инвестировать 2,3 млрд рублей. Почти полмиллиарда рублей пойдут на развитие пропускной способности участка Тобольск — Сургут — Коротчаево. В рамках этого проекта продолжится масштабная реконструкция станции Тобольск. Еще 250 миллионов рублей потратят на обновление локомотивного комплекса. Планируется техническое перевооружение локомотивного депо Войновка и строительство дома отдыха локомотивных бригад на станции Тобольск, сообщают в пресс-службе регионального филиала РЖД.