Поезда между Тюменью и Тобольском стали ходить быстрее

На направлении Тюмень–Тобольск увеличена скорость движения поездов, благодаря чему пассажирские составы расстояние между этими станциями теперь преодолевают менее чем за четыре часа, сообщает пресс-служба Свердловской железной дорог.
"Провели капитальный ремонт самого протяженного перегона Картымская – Туринский (47 км). Уложили бесстыковой ("бархатный") путь на железобетонном основании вместо пути с деревянными шпалами. Благодаря этому увеличили разрешенные скорости: для пассажирских поездов - до 120 км/ч, для грузовых - до 80 км/ч", - указанов сообщении.
Всего в Тюменском регионе в 2023 году обновили 125,6 км пути. Скорости движения поездов также повышены на главном ходу Транссиба.
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