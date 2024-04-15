Три вагона с цементом сошли с рельсов в районе станции Винзили

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Сход трех грузовых вагонов с цементом произошел 15 апреля в 15.50 на подъездном пути ст. Винзили Тюменской области, пострадавших нет, на месте работают транспортные прокурор и следователь.

Организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Следствием рассматриваются версии о неудовлетворительном состоянии железнодорожного подвижного состава и о неисправности, отмечают в Центральном МСУТ СК России.