Три вагона с цементом сошли с рельсов в районе станции Винзили

19:48 15 апреля 2024
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Фото - https://t.me/uraltransprok

Сход трех грузовых вагонов с цементом произошел 15 апреля в 15.50 на подъездном пути ст. Винзили Тюменской области, пострадавших нет, на месте работают транспортные прокурор и следователь. 

Организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Следствием рассматриваются версии о неудовлетворительном состоянии железнодорожного подвижного состава и о неисправности, отмечают в  Центральном МСУТ СК России.

Теги: железная дорога , прокуратура , СКР
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