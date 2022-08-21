В учебном корпусе Тюменской детской железной дороги завершился ремонт

Юных железнодорожников собираются обучать новым специальностям.

Тюменскую детскую железную дорогу собираются сделать еще более интересной и функциональной. Об уже начавшихся изменениях Вслух.ру рассказал ее руководитель Дмитрий Каргаполов.

"Руководство Свердловской железной дороги планирует развивать Тюменскую детскую железную дорогу, - пояснил Каргаполов. - Первый этап предусматривает развитие нашего учебного центра, расположенного на Товарном шоссе, 8 в Тюмени. Уже отремонтирован и запущен в работу первый корпус. Заканчиваются работы по ремонту второго корпуса, рабочие уже приступили к ремонту третьего корпуса. В новых корпусах появятся дополнительные классы, детей будут обучать новым профессиям: "электроснабжение", "вокзальный комплекс", "информационные технологии", "системы централизации блокировки и связь". В третьем корпусе будет все, что связано с профессиями по содержанию и ремонту путевого хозяйства".

Для первого корпуса закуплены новые тренажеры, в том числе тренажёр по управлению локомотивом, копия дефектоскопной тележки для обнаружения дефектов в железнодорожном пути и стрелочных переводах. Есть еще тренажеры по изучению тормозного оборудования грузового поезда и по осмотру грузового состава на станции.

