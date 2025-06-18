В Тобольске продают торговый дом

Объявлен конкурс по продаже объекта культурного наследия федерального значения "Торговый дом", который находится на Базарной площади в Тобольске.

Торги состоятся 11 июля 2025 года, начальная цена лота — 2,56 млн рублей, по данным Дом.рф, объект сохранился практически в первозданном виде.

Торговый дом построенный в 1760-х годах, он был одним из первых капитальных строений на Базарной площади. Здесь шли торги, велись переговоры, решались судьбы поставок, карьеры, да и сами судьбы горожан. Каменное здание служило вначале купеческим подворьем, затем торговыми рядами, а позднее — питейным заведением. В XIX веке здание приобрело статус центра общественной жизни: в нём располагались лавки и склады. В советское время здание использовали под нужды города — хранилище, мастерские, оно несло административные функции. Сегодня здание находится на пересечении туристических маршрутов, а площадь окружают памятники архитектуры, оживлённые кафе и знаковые для города пространства.

Подробности об объекте можно найти на портале наследие.дом.рф.