Моор и известные люди России поздравили Ярковский район со столетним юбилеем

Ярковскому муниципальному округу – сто лет, поздравил жителей с юбилеем их малой родины, вручил благодарности губернатора Тюменской области за трудовые заслуги, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале:

Здесь бережно хранят богатое историко-культурное наследие. Неизменно привлекает гостей региона Покровское, где родился знаменитый старец Григорий Распутин. Благодаря этому факту о селе знают во всём мире! Желаю всем жителям Ярковского муниципального округа воплощения новых идей и проектов, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Информцентр правительства опубликовал видеооткрытку, в которой знаменитые российские артисты Кирилл Зайцев, Сергей Исаев, Руслан Проводников, Александр Петров, Сергей Дорогов, Денис Дорохов, Дмитрий Гудим, группа Самоцветы, Владимир Сычев, а также космонавт Антон Шкаплеров адресуют жителям района свои приветствия и теплые пожелания.

Губернатор отметил, у муниципалитета большой инвестиционный потенциал. Здесь реализуют интересные проекты, которые способны вывести экономику округа и туристическую отрасль всего региона на новый уровень. Для этого здесь есть всё – прекрасное расположение, богатая история, а главное – деятельные, трудолюбивые люди. Здесь активно развиваются все сферы жизни. Ярковский муниципальный округ – один из первых, в котором активно применяют договор концессий в сфере ЖКХ. Это надёжная основа для получения всеми жителями округа качественных услуг.