День рождения Тюмени отметят 26 июля, гвоздем праздника станет Олег Газманов

439-годовщину со дня основания города Тюмени отметят 26 июля, программу мероприятий анонсировал глава города Максим Афанасьев.

Формат праздника и ключевые события обсудили на заседании коллегии. Подробную программу опубликуют на специальном сайте, который запустят в ближайшее время.

Традиционно мероприятия состоятся сразу на нескольких площадках города, центральная — площадь 400-летия Тюмени. Здесь весь день будут выступать творческие коллективы, работать мастер-классы и экспозиции.

Запланированы выступления Тюменского духового оркестра и Тюменского оркестра русских народных инструментов имени Л.Ф. Беззубова. Вечером, в 20:00, состоится концерт Олега Газманова.

Будут функционировать интересные молодёжные площадки фестиваля уличной культуры на набережной Туры у "Конторы пароходства" (включает четыре направления – фестиваль "Уличная классика", "МоrеМоре", международные соревнования "Самый подготовленный человек" и гастрономический фестиваль).

Тюменцы смогут оценить новый проект – театральный фестиваль "Театр – только по любви".

"Тюмень – территория силы" традиционно пройдет на набережной, а фестиваль "Танцующий город" – на Центральной площади, фестиваль кубинского танца "ЧакаЧака" у ДК "Нефтяник" и музыкальная площадка "КаверФест" на набережной Туры.

Будет и праздничный фейерверк.

Предусмотрены и мероприятия с образовательным компонентом: ремесленный фестиваль "Улица-музей" на ул. Дзержинского, включающий фестиваль наличников, "Тюмень мастеровая", фестиваль молодёжного предпринимательства "Джем" и "ЭтноЛето".

"Пикник книг" пройдет на площади Солнца, интеллектуальная игра "КвизариУМ" – на площади Борцов Революции, праздник колокольного звона в Гилевской роще и программа "Восславим град Тюмень" в сквере Школьный.

На площади у стелы "Город трудовой доблести" откроется экспозиция о заводах, работавших в Тюмени в годы Великой Отечественной войны. В рамках выставки пройдут экскурсии и тематическая литературно-музыкальная программа.