В Тюменской области полностью восстановили мобильный интернет

В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета, ограничения на который в целях безопасности жителей региона были введены 12 июня.

"По данным операторов сотовой связи - мобильный интернет работает без ограничений", - заявили в информцентре правительства ТО.

Со слов директора департамента информатизации Станислава Логинова, ограничения повлияли в том числе на работу цифровых сервисов региона, оплату услуг и товаров через терминалы банков. "Будем донастраивать, адаптироваться под текущие вызовы с учетом условий, которые позволяют усилить безопасность наших жителей", - заявил Логинов.