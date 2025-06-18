В Тюмени отмывают набережную после спада воды в реке

Специалисты МБУ "Тюменьгормост" приступили к очистке первого яруса на набережной реки Туры от ила и мусора, которые скопились, пока ярус был залит водой.

"С учётом протяжённости участка – три километра и погодных условий планируется, что работы будут завершены до конца месяца. Предстоит выполнить механизированную и ручную очистку с вывозом мусора, а также мойку пешеходной зоны, парапета и откосной части", - сообщили в администрации города.