В Тюмени отмывают набережную после спада воды в реке

14:16 18 июня 2025
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Специалисты МБУ "Тюменьгормост" приступили к очистке первого яруса на набережной реки Туры от ила и мусора, которые скопились, пока ярус был залит водой.

"С учётом протяжённости участка – три километра и погодных условий планируется, что работы будут завершены до конца месяца. Предстоит выполнить механизированную и ручную очистку с вывозом мусора, а также мойку пешеходной зоны, парапета и откосной части", - сообщили в администрации города.

Теги: администрация Тюмени , благоустройство , набережная
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