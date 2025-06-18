Потери россиян от онлайн-мошенничества снизились вдвое, посчитали в банке

Число краж в онлайн-банках в 2025 году сократилось вдвое при одновременном росте мошеннических атак в 1,5 раза. Банки модернизировали системы защиты средств клиентов, поэтому мошенники уговаривают людей самостоятельно переводить им свои средства. Об этом в рамках ПМЭФ-2025 заявил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Рост числа атак на россиян связан с изменением тактики мошенников. Ранее злоумышленники пытались получить доступ к платежным средствам жертв, взламывая личные кабинеты и самостоятельно выводили деньги. Банки в ответ ввели дополнительные меры защиты, например, подтверждение нетипичных и крупных операций по NFC (прикладыванием карты к смартфону) и по биометрии, а также самозапреты на кредиты и др.

Понимая, что "технологическое окно" для взлома онлайн-банков закрылось, мошенники вернулись к старым методам социальной инженерии и психологического давления, убеждая собеседников самостоятельно отдавать свои средства через банкоматы или онлайн-переводы.

По данным банка, значительно выросла активность мошенников в отношении несовершеннолетних — с начала года число хищений в этой группе удвоилось. Это объясняется высокой цифровой активностью подростков, их активным общением в чатах, легкостью вступления в переписку и недостаточным уровнем знаний и навыков безопасности. Наоборот, люди пенсионного возраста стали на 22% реже попадаться на уловки злоумышленников.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности: