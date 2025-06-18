Следователи проводят проверку после нападения овчарки на девочку в Тюмени

14:42 18 июня 2025
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил тюменским следователям возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Тюмени, видео о происшествии опубликовали местные паблики.

В видео похожая на овчарку собака нападает на лежащую на земле девочку, затем взрослый отгоняет ее от ребенка. В комментариях пишут, что дело было на ММС, горожане пытаются найти хозяина данного питомца. 

"Следственным управлением СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Тюменской области Кублякову А.А.  возбудить уголовное дело и представить доклад.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - пишет СК РФ.

Теги: проверки , СКР , уличные собаки
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