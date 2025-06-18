Депутаты Тюменской областной думы приняли участие в работе Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала

Законодатели трех субъектов посетили социальные и инфраструктурные объекты в Белоярском муниципальном округе, обсудили вопросы развития волонтерства, туризма и дорожной сферы.

В Белоярском муниципальном округе состоялось заседание Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. От Тюменской областной думы в работе Совета участвовали спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов, его заместители Наталья Шевчик и Галина Резяпова.

В первый день законодатели с ознакомительным визитом посетили ряд социальных и инфраструктурных объектов. Они осмотрели набережную "Сэй Пан" и парк спорта и отдыха "Белая горка" – современные пространства для отдыха и занятий физической культурой.

В Центральной библиотеке законодатели оценили тематические локации для индивидуальной и коллективной работы. Здесь представлены открытая типография, зона интерактивного краеведения, аудио-видео студия, зал-трансформер. Следующим пунктом посещения стала Школа креативных индустрий, которая дает возможность молодежи приобщиться к миру творчества и инноваций, овладеть знаниями по звукорежиссуре, электронной музыке, анимации, дизайну, 3D-графике.

Отметили парламентарии и современный подход к созданию и работе детского нано-сада "Звездочка". Здесь принимают детей с 2-х месяцев. Для юных белоярцев обустроены просторные игровые пространства, уникальный трансформирующийся спортзал, имеются бассейн, инфракрасная сауна, во дворе – физкультурные дорожки.

Законодатели посетили местное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", а также волонтерский Добро.Центр, который объединяет 49 добровольческих организаций и свыше 4 тысяч волонтеров. Сегодня белоярские активисты ведут большую работу по поддержке участников СВО и их семей.

По мнению председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, который много лет проработал на Ямале и хорошо знает специфику и уклад жизни северных территорий, Белоярский сегодня – это прекрасный, уютный город с современными школами, детским садами и библиотеками, с комфортными общественными пространствами.

Во второй день работы состоялось пленарное заседание Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. Участники обсудили актуальные вопросы развития волонтерства, дорожной инфраструктуры и туристической отрасли трех субъектов.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов проинформировал коллег о реализации государственной политики в сфере добровольчества в Тюменской области.

Как отметил глава регионального парламента, в Тюменской области работа по развитию этого движения ведется уже более 15-ти лет. За это время создана необходимая правовая база, действуют координирующие органы, реализуются передовые проекты, есть целый комплекс мер поддержки волонтеров, проходят всероссийские акции.

"Эта деятельность привлекает все больше жителей региона. Так, за последние восемь лет количество добровольцев выросло в 3,6 раза, сегодня волонтерской деятельностью в Тюменской области заняты более 270 тысяч человек", - сказал Фуат Сайфитдинов.

В своем докладе спикер облдумы также рассказал о мерах поддержки волонтеров, их активной помощи в непростые временные периоды для страны и региона, а также высокой оценке результатов труда добровольцев на федеральном уровне. Дополнительно он проинформировал коллег об организации волонтерской деятельности в стенах регионально парламента.

"Волонтеры Тюменской области ежедневно доказывают, что доброта, отзывчивость и гражданская ответственность – это не просто слова, а реальные дела, которые меняют жизнь вокруг нас к лучшему. Уверен, что Тюменская область и дальше будет оставаться территорией добрых дел", - резюмировал Фуат Сайфитдинов.

Заместитель председателя регионального парламента Наталья Шевчик рассказала о государственной поддержке развития туризма в Тюменской области. Вице-спикер Галина Резяпова представила информацию о дорожной деятельности в регионе.

В ходе пресс-подхода главы региональных парламентов отметили эффективность работы Совета Законодателей.

"Совет Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала – эффективная экспертная площадка, которая на протяжении тридцати лет позволяет обсуждать актуальные вопросы развития трех наших субъектов. Особенно важно встречаться в муниципалитетах регионов, и два дня мы работали в Белоярском – современном, очень уютном югорском городе с большими перспективами. По итогам таких встреч совершенствуются законы наших субъектов, а значит, мы делаем все, чтобы улучшить качество жизни наших земляков", - подчеркнул Фуат Сайфитиднов, председатель Тюменской областной думы.

Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков акцентировал внимание на важности рабочих поездок в муниципалитеты: "Выездные заседания, несомненно, нужны, востребованы. На местах мы узнаем, как и чем живут люди в различных населенных пунктах нашего сложнопостроенного субъекта Российской Федерации. Помимо того, это общение и решение конкретных вопросов".

Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин подчеркнул значимость диалога между регионами: "Совет Законодателей – это уникальная площадка для выработки совместных решений. Открытый диалог между соседними территориями помогает находить точки соприкосновения в законодательной работе. Нам важно не только обмениваться опытом, но и создавать механизмы, которые улучшат качество жизни людей во всех трех субъектах".

Отметим, в этом году законодатели трех субъектов побывали уже на Ямале – в Новом Уренгое и Тазовском. Следующая встреча законодателей трех дум пройдет осенью в Тюменской области.