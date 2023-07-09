О создании и развитии железных дорог можно узнать на выставке

До 14 июля в Тюмени в музее имени Словцова работает передвижная выставка "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых".

Там можно познакомиться с уникальным проектом, созданным научным коллективом Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Института всеобщей истории РАН, Тюменское музейно-просветительское объединение.

Передвижная выставка посвящена истории становления железнодорожного дела в Российской Империи и создания Великого Сибирского пути — Транссибирской магистрали, рассказывает о роли Императорского Дома Романовых в развитии российских железных дорог.

Информация на стендах показывает этапы создания Великого Сибирского пути, его влияние на развитие сибирских городов и освоение природных богатств. Здесь представлены интересные решения грандиозных инженерных и социальных задач, стоявших перед Российской Империей при создании Транссибирской магистрали. Она стала самой длинной железной дорогой в мире, которая позволяет проехать поездом (без паромных переправ) от берегов Атлантического до берегов Тихого океана.

Экспозиция пройдет по городам Сибири и завершится во время международного форума в сентябре 2023 года во Владивостоке, уточняет департамент культуры Тюменской области.