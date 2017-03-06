В тюменском аэропорту скончался пассажир

Пассажир воздушного судна "Sukhoi Superjet 100", прибывшего из Надыма, скончался сегодня днем на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Рощино" при проведении реанимационных мероприятий бригадой скорой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что 69-летний мужчина страдал гипертонической болезнью и при посадке почувствовал ухудшение здоровья, и командир воздушного судна через диспетчера аэропорта вызвал врачей скорой помощи.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 10:54 по местному времени, бригада прибыла в аэропорт через 16 минут. "Мужчину перенесли из самолета в машину скорой помощи, где начали реанимационные мероприятия. Врачи сделали все возможное, однако их усилия не увенчались успехом - мужчина скончался", - со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области сообщает ТАСС.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по данному факту. Специалисты осматривают место происшествия и труп, опрашивают очевидцев, медработников, сотрудников аэропорта и экипаж воздушного судна, устанавливаются родственники умершего, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.