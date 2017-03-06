На "Лыжню России" вышли больше 6 тысяч тюменцев

В Тюмени в минувшую субботу на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья прошла 35-я Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России".

Соревнования открылись спортивными забегами на пять и десять километров. Дистанцию в пять километров среди юношей до 18 лет быстрее всех преодолел воспитанник МАУ ДО СДЮСШОР №2 Алексей Костин, среди девушек в этой возрастной категории первой финишировала представительница школы №88 Анна Лупатова. На дистанции в десять километров, на которой соревновались участники старше 18 лет, среди мужчин первым стал представитель Центра спортивной подготовки Андрей Токарев, среди женщин — выступавшая от ДЮСШ "Неге" Анастасия Осипова.

"Сегодня для себя показал достойный результат, соперники тоже были достойные. Организаторы постарались, чтобы трасса была идеальной. Сейчас я готовлюсь к следующему сезону и на каждом старте стараюсь работать по максимуму. Лично для меня "Лыжня России" — дополнительный этап в подготовке к новому сезону, а для тюменцев — замечательный праздник здорового образа жизни, который лучше всего проводить с семьей, друзьями или коллегами", — поделился победитель десятикилометровой гонки, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону Андрей Токарев.

Завершились состязания бегом на лыжах в рамках Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, в котором участвовали 350 школьников и представителей организаций. Всего в этом году "Лыжню России" пробежали 6760 тюменцев, сообщает тюменский департамент по спорту.