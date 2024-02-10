В "Лыжне России" приняли участие 1542 тоболяка

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В Тобольске 1542 лыжника сегодня вышли на дистанции Всероссийской "Лыжни России".

"1 542 лыжника сегодня собрались в центре спорта и отдыха "Тобол". В двадцатый раз мы все вместе встали на лыжню. Всероссийская лыжня России как всегда стала нашим общим большим спортивным праздником. Школы, детские сады, предприятия, семьи - все большие молоды!", - сообщил мэр Максим Афанасьев.