Более 7 тысяч человек вышли на "Лыжню России" в Тюмени

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На старт 42-е открытых Всероссийских массовых соревнованй "Лыжня России" в Тюмени вышли 7 238 сторонников спорта и здорового образа жизни, многие участвовали семьями, сообщил мэр Руслан Кухарук.

"Уже много лет массовые старты и лыжные гонки проходят на стадионе Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. По предложениям тюменцев мы стали проводить спортивный праздник также в парке имени Гагарина и на лыжной базе в Восточном округе. Благодаря этому "Лыжня России – 2024" объединила под своими знаменами 7238 сторонников спорта и здорового образа жизни", - отметил Кухарук.

Событием нынешних соревнований стало участие заслуженного тренера России, трехкратной олимпийской чемпионки, президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Она открыла массовую гонку "Лыжня России" в Тюмени и задала тон всему мероприятию. Кухарук, как и Вяльбе, в числе почетных гостей прошел дистанцию в 1 км.

Победители забегов, преодолевших дистанции на 5 км и 10 км и самые активные семьи получили призы. Все лыжники получили памятные дипломы. Для участников праздника была подготовлена концертная программа, работала полевая кухня.

В числе участников были и представители центра семейных инициатив "Добрая Тюмень". "Спортивные многодетные семьи, ежегодно участвующие в лыжной гонке: Лимонниковы, Борчевкины, Саитовы, Камшиловы, Мельниковы, Елисеевы и Поздеевы - показывают своим примером, что спорт - это норма жизни", - отметили в центре.