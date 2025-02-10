Около 12 тысяч жителей Тюменской области вышли на "Лыжню России"

Массовая лыжная гонка "Лыжня России" 8 февраля в Тюменской области прошли 8 февраля в семнадцатый раз, участие в ней приняли 11 750 жителей региона, сообщил информационный центр правительства области.

Забеги на 5 км среди мальчиков и девочек и на 10 км среди мужчин и женщин прошли в четырех муниципалитетах: в Тобольске, Ишиме, Тюменском районе и Тюмени. По итогам награды получили 48 победителей и призеров.

В этом году проведение "Лыжни России" приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В числе участников были ветераны СВО и члены их семей.