Около 12 тысяч жителей Тюменской области вышли на "Лыжню России"

10:01 10 февраля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Массовая лыжная гонка "Лыжня России" 8 февраля в Тюменской области прошли 8 февраля в семнадцатый раз, участие в ней приняли 11 750 жителей региона, сообщил информационный центр правительства области.  

Забеги на 5 км среди мальчиков и девочек и на 10 км среди мужчин и женщин прошли в четырех муниципалитетах: в Тобольске, Ишиме, Тюменском районе и Тюмени. По итогам награды получили 48 победителей и призеров. 

В этом году проведение "Лыжни России" приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В числе участников были ветераны СВО и члены их семей.

 

Теги: Лыжня России
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2025