"Лыжня России" в Тюменской области пройдет 8 февраля

8 января жители всей страны вновь выйдут на дистанции XLIII Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2025".В нашем регионе забеги организуют на площадках четырех муниципалитетов: в Тюмени, Тюменском районе, Ишиме и Тобольске. Официальные открытия праздника на всех площадках запланированы на 12:00, сообщили в депспорта ТО.

Самая массовая гонка пройдет в областной столице. На стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья в 10:00 начнутся спортивные забеги, а в 11:00 пройдут "веселые старты" для детских садов. В 12:00 состоится торжественное открытие и награждение победителей и призеров спортивных забегов. Затем, в 13:05 — массовый забег на 1 км для всех желающих.

Кроме основной площадки, дополнительные мероприятия пройдут в парке имени Гагарина (ул. Судоремонтная, 1а/1,) и на базе спортивной школы №2 города Тюмени (ул. Широтная, 263 к.1). Веселые старты для детских садов стартуют в парке имени Гагарина в 11:00, а в 12:15 — массовый забег на 1 км. Торжественное открытие там же состоится в 12:00. На базе спортивной школы №2 торжественное открытие пройдет в 12:00, а массовый забег на 1 км начнется в 12:15.

Помимо спортивной части, организаторы мероприятия подготовили насыщенную развлекательную программу: интерактивные площадки, розыгрыши призов от партнеров, полевую кухню и многое другое.