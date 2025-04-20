В 2025 году уже сдали кровь более 11 тысяч тюменцев

Тюменские активисты отмечают Национальный день донора крови. В этом году в Тюменской области донорами уже стали более 11 тысяч человек.

Донорство — это не просто медицинская процедура, это возможность стать частью чего-то большего, чем ты сам. Каждый донор, который приходит в пункт сдачи крови, делает шаг к спасению жизни, и это не может не вдохновлять.

Национальный день донора крови напоминает о важности взаимопомощи и социальной ответственности. Каждый из нас задумывается о том, как мы можем помочь другим, и донорство крови — один из самых простых и эффективных способов сделать это. Спасая жизни, мы не только помогаем другим, но и обогащаем свою собственную жизнь, становясь частью великого дела.

Из тех тюменцев, кто сдал кровь и ее компоненты за первые три месяца 2025 года, впервые стали донорами более 600 человек. Благодаря всем им на станции заготовлено порядка 10 000 литров цельной крови, - сообщает Ирина Чубарь, пресс-секретарь "Областной станции переливания крови" (г. Тюмень).

"Уважаемые доноры, поздравляю Вас с Национальным днем донора! Спасибо вам, за вашу щедрость и готовность делиться самым ценным – жизнью. Ваш вклад бесценен, и вы делаете мир лучше!", - подчеркнул главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей.