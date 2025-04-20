Об особенностях посадки ярового чеснока рассказали тюменцам

Чеснок обычно сажают в конце апреля-начале мая. Затягивать с посадкой не стоит, поскольку период вегетации около 100 дней.

Рекомендуемый температурный режим для развития корневой системы чеснока около +5+10 °C. Для того, чтобы понять, готова ли почва к посадке, можно использовать уличный термометр, закопав его в небольшую ямку на 10 минут.

- Отсортируйте зубчики. Уберите слишком мелкие, подсохшие и подгнившие. Лучше всего высаживать самые крупные. Для обеззараживания перед посадкой семенной материал замочите в 1% растворе марганцовки на 3-4 часа, а потом еще на полчаса в стимуляторе роста (Эпин, Циркон), - рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Особых требований к месту для выращивания ярового чеснока весной нет. Главное, чтобы был хорошо освещенный участок, и на небольшой возвышенности. Посадку в низинах, где скапливается вода, проводить нежелательно. В этом случае грядку можно немного поднять, подкопав землю или установив дополнительные деревянные ограждения.

Рекомендуем соблюдать и севооборот. Не высаживайте чеснок, где ранее росли морковь, лук, томат, баклажан, картофель, перец, морковь и свекла. Лучшими предшественниками считаются огурцы, сидераты, тыква, кабачки, клубника, земляника.

Посадку зубчиками проводят в хорошо увлажненный и взрыхленный грунт донцем вниз, заглубляем не более чем на 3-5 сантиметров, интервал между зубками около 10 сантиметров.

После посадки засыпьте лунки свежей и сырой почвой, слегка уплотните грунт.

В течение мая и июня проводим частый полив 1-2 раза в неделю, при отсутствии дождей. Как только появится 5–6 листов, объем воды сокращают, а в конце июля – полностью прекращают, - сообщает КП-Тюмень.