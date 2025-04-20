Ко Дню Победы тюменцы сплетут 550-ю маскировочную сеть

Пятьсот пятидесятую маскировочную сеть для отправки бойцам на СВО сплетут "Берегини" из с. Горьковка Тюменского района. ко Дню Победы, рассказала руководитель волонтерской команды "Горьковские берегини" Татьяна Петелина.

"Мы организовались в сентябре 2023 года. И за этот период сплели 546 сетей. У нас акция идет "Сделаем 550 сеть к 9 Мая". По вечерам еще плетем так называемый костюм лешего. Их на счету уже больше 500. Делаем все, что необходимо бойцам – окопные свечи, охотничьи спички. Кроме этого наша берегиня шьет нижнее белье для участников СВО. На ее счету уже более одной тысячи единиц. Также собираем деньги для закупки аптечек", - отметила руководитель команды.

Мастерицы вяжут носки для бойцов. Но особенно популярны у них пояса из собачьей шерсти. По словам Татьяны Петелиной, шерсть для этого согревающего изделия присылают собачники из Кургана и даже Санкт-Петербурга.

Костяк волонтерской команды составляют 32 человека. Многие из них работают на дому. Объединение поддерживают местные предприниматели, земляки, депутат Госдумы РФ Николай Брыкин. О его содействии Татьяна Петелина говорит с особой благодарностью.

"За все, что мы сплели, спасибо большое Николаю Гавриловичу. Он помогает закупать нам материалы, в том числе парафин для блиндажных свечей, шерсть для вязания. Мы благодарны любой поддержке. Это же придает сил, как и звонки ребят из зоны СВО, их сообщения в мессенджере. Когда поступает заявка от них, для нас не стоит вопрос - есть или нет силы. Мы знаем, что это делаем мальчишкам. И даже когда устали, задаем друг другу вопрос: "Девчонки, а каково им сейчас там?", - поделилась волонтер.

Со многими бойцами наладили связь. Отправляя гуманитарный груз женщины вкладывают в посылки ободряющие письма школьников и свои. Многие на них отвечают. Бывает, что поступают и необычные заявки. Например, отправили печку для бани и березовые веники, - сообщает Тюменская линия.