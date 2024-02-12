В Тюменской области на "Лыжню России" вышли более 10,7 тысячи человек

Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" в Тюменской области с каждым годом повышает планку! В этом году событие собрало в нашем регионе рекордное количество участников – в этот раз на старт вышли 10 745 спортсменов, что превышает прошлогодние показатели более чем на 500 человек.
Традиционно в Тюменской области работали четыре центральные площадки "Лыжни России".
В областной столице 7 238 поклонников лыжных гонок демонстрировали свое мастерство на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Второй площадкой стал Тобольск - на местной лыжне встретились 1500 спортсменов. В поселке Боровский Тюменского района на лыжи встали 1210 атлетов. А в Ишиме участниками забегов стали 797 лыжников.
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