В регионе заработала горячая линия по вопросам вакцинации

Департамент здравоохранения Тюменской области запустил горячую телефонную линию по вопросам вакцинопрофилактики. Задать вопросы о способах вакцинации и современных вакцинах тюменцы могут по телефону 8 (3452) 68-51-91 в будние дни с 9 до 18 часов.

Квалифицированные специалисты расскажут о том, какими способами можно защитить себя и близких от различных инфекций и какие прививки доступны бесплатно, а какие можно поставить только за свой счет, сообщают в Областном центре медицинской профилактики.

Узнать о вакцинации можно и на электронном портале "Территория здоровья". Там открыт виртуальный кабинет вакцинопрофилактики, прием и консультирование пользователей ведет главный внештатный иммунолог-аллерголог регионального департамента здравоохранения Ольга Рычкова.



