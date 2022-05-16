В Тюмени состоялось первое заседание суда с участием присяжных по делу об убийстве 8-летней девочки

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В Тюменском областном суде состоялось первое судебное заседание с участием присяжных заседателей уголовному делу в отношении Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 8-летней девочки, потерявшейся в июне 2021 года в Тюмени.

Как рассказали изданию в объединенной пресс-службе судебной системы ТО, на судебном следствии сегодня огласили обвинительное заключение, следующее заседание состоится завтра, 17 мая.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме и с участием присяжных заседателей по ходатайству самого обвиняемого, в основном составе 8 присяжных заседателей, 5 человек - в запасных.

Ранее сообщалось, расследованием преступления занималось Главное следственное управление СК РФ, Бережной обвиняется в убийстве малолетней, сопряженном с похищением и изнасилованием, насильственными действиями сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователями центрального аппарата СК РФ установлено, что "30 июня 2021 года Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на площадке первого этажа одного из жилых домов по улице Судостроителей в городе Тюмени, встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Обманным путем он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру указанного дома, где совершил ее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ее. Тело потерпевшей он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговой линии озера Оброчное города Тюмени".