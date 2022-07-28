Дело об убийстве в Тюмени 8-летней девочки рассмотрят заново

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Присяжные заседатели по делу Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты, будет сформирован новый состав коллегии присяжных и судебный процесс по этому делу начнется с самого начала, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

О нарушении тайны свидетельствует распространение в СМИ и интернете информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был.

"Сегодня Тюменский областной суд распустил коллегию присяжных заседателей по делу Виталия Бережного. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты. ... Согласно п.5 ч.2 ст. 333 и ч.4 ст.341 УПК РФ, вердикт коллегии признан несостоявшимся. Теперь рассмотрение уголовного дела начнется с самого начала", - заявила пресс-служба суда.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме и с участием присяжных заседателей по ходатайству самого обвиняемого, в основном составе 8 присяжных заседателей, 5 человек - в запасных.

Ранее сообщалось, расследованием преступления занималось Главное следственное управление СК РФ, Бережной обвиняется в убийстве малолетней, сопряженном с похищением и изнасилованием, насильственными действиями сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователями центрального аппарата СК РФ установлено, что "30 июня 2021 года Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на площадке первого этажа одного из жилых домов по улице Судостроителей в городе Тюмени, встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Обманным путем он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру указанного дома, где совершил ее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ее. Тело потерпевшей он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговой линии озера Оброчное города Тюмени".