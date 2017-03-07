Суд Югры вынес приговор убийцам семьи березовского бизнесмена

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем жителям поселка Березово. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в убийстве трех лиц, сопряженное с разбоем, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в пособничеству в этих преступлениях.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году житель посёлка Берёзово вместе с супругой, решив не отдавать имеющийся долг одному из местных предпринимателей, а также затаив на него обиду за то, что он не продал им свой бизнес, организовали его убийство и убийство членов его семьи. В качестве исполнителей они привлекли двух жителей посёлка, которым передали огнестрельное оружие. В июле 2015 года последние, ворвавшись в дом предпринимателя, застрелили мужчину, его супругу и сына и похитили у них около полутора миллионов рублей.

Приговором суда исполнители признаны виновными в совершении указанных преступлений. Одному из них назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, отбывать которое он будет в колонии особого режима, а второму – 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. В отношении организатора преступлений уголовное дело прекращено в связи с его смертью на стадии расследования, его жена приговорена судом к наказанию в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СКР.