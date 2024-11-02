Ялуторовских вымогателей приговорили к 38 годам колонии строгого режима

В Ялуторовске суммарно к 38 годам колонии строгого режима приговорены пять человек в возрасте от 25 до 35 лет за вымогательство под пытками у двух предпринимателей 3 миллионов рублей.

В суде установлено, что подсудимые в ноябре 2022 года под предлогом деловой встречи пригласили двух предпринимателей в помещение цеха для забоя скота, расположенного вблизи одной из деревень Ялуторовского района. Но разговор не задался - гостей они встретили несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в их сторону и под ноги, после чего повалили их на пол и стали избивать. Затем они подвесили предпринимателей за ноги на кран-балку в цеху и наносили удары по различным частям тела, высказывая требования о передаче 1,5 млн рублей с каждого. После этого они потребовали предоставить до вечера того же дня по 500 тыс. рублей с каждого и отпустили своих жертв, угрожая расправой с их родными. Пострадавшие обратились к медикам и в полицию.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок на срок 4, 7, 8, 9, 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того суд взыскал с подсудимых солидарно в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн рублей", - сообщает облпрокуратура.