Иностранца приговорили в Тюмени к 6 годам колонии за отравление 11 человек

В Тюмени вынесен приговор по делу о сбыте контрафактного алкоголя, в результате употребления которого наступила смерть 11 человек, сообщает СУ СК по Тюменской области.

"30-летний гражданин Республики Азербайджан призна виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц). Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 500 тысяч рублей", - указано в сообщении.

Установлено, что с августа 2021 года по январь 2022 года подсудимый в сговоре со знакомыми получил не менее 46 ящиков немаркированного алкоголя, содержащего метиловый спирт, для продажи в магазинах Тюмени. Попытка избавиться от остатков суррогата привела к трагическим последствиям: оставленные рядом с мусорными контейнерами 16 коробок были найдены и употреблены местными жителями. В целом с января 2022 года по июнь 2023 года 11 человек от употребления суррогата погибли, а еще троим был причинен легкий вред здоровью.

В январе 2022 года по делу о смертельных отравлениях содержащим метанол суррогатом были арестованы 14 подозреваемых. Обвинительные приговоры и в отношении соучастников преступления вынесены ранее.