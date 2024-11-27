В Тюменской области мать двух детей посадили на 5 лет за жестокость

Исетский районный суд признал 34-летнюю жительницу деревни Турушево виновной в истязании и доведении до психических расстройств собственных детей и решил отправить ее на 5 лет в колонию общего режима, а также обязал выплатить 800 тысяч рублей компенсации потерпевшим.

По данным облпрокуратуры, являясь матерью детей 2010 и 2019 года рождения, женщина с 2018 года по июль 2023 года систематически вела себя с ними пренебрежительно, жестоко, грубо, унижала их человеческое достоинство. Дети не ходили к медикам, у них не было условий не то что условий для гармоничного развития, но даже личных кроватей, в образовательные учреждения они не ходили и элементарным гигиеническим нормам не были обучены. На младшего ребенка мать длительное время не оформляла свидетельство о рождении и медицинский полис, не развивала у него соответствующие возрасту рефлексы и навыки. Старшего неоднократно била по голове и телу. В итоге всего этого у младшего ребенка сформировалась задержка в психическом развитии, у старшего – психическое расстройство, что причинило тяжкий вред его здоровью.

В июле 2023 года после публикации в интернете видеозаписи, на которой зафиксирован факт жесткого и грубого обращения подсудимой со своим несовершеннолетним ребенком, женщина была задержана и заключена под стражу, дети изъяты и переданы в социальное учреждение. Приговор ей вынесли по статьям 156, 117 и 111 УК РФ.