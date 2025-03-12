Жительницу Тюменской области приговорили к 8 годам колонии и выплате 1,9 млн рублей за убийство знакомой

Жительница Ялуторовска в октябре прошлого года во время пьяного застолья повздорила с 69-летней знакомой и нанесла ей 42 удара ножом по телу, в результате чего потерпевшая скончалась на месте. Суд признал 34-летнюю нападавшую виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и компенсацией морального вреда в интересах потерпевшей в размере 1,9 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.