Жительницу Тюменской области приговорили к 8 годам колонии и выплате 1,9 млн рублей за убийство знакомой

13:28 12 марта 2025
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Жительница Ялуторовска в октябре прошлого года во время пьяного застолья повздорила с 69-летней знакомой и нанесла ей 42 удара ножом по телу, в результате чего потерпевшая скончалась на месте. Суд признал 34-летнюю нападавшую виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и компенсацией морального вреда в интересах потерпевшей в размере 1,9 млн  рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Теги: приговор , суд , убийство , Ялуторовск
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