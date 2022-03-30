Суд над Виталием Бережным пройдет при участии присяжных заседателей

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Виталий Бережной обвиняется в похищении и убийстве малолетней, сопряжённом с изнасилованием. Предварительное слушание по уголовному делу состоялось в Тюменской облсуде. Согласно ходатайству подсудимого, дело рассмотрят с участием присяжных заседателей.

Заседания будут идти в закрытом режиме, первое назначено на 18 апреля. Обвиняемому продлен арест на период судебного разбирательства - до 20 сентября 2022 года.

По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему малолетнюю девочку Настю Муравьеву. Обманным путем он заманил потерпевшую к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил ее убийство. Тело убитой Бережной герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с переместил его в труднодоступное место на берег озера Оброчное.

В СК РФ также сообщали, что "по уголовному делу выполнен исчерпывающий объем следственных действий, собраны достаточные доказательства причастности Бережного к инкриминируемому преступлению. Установлено, что в день совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения".

Отметим, в январе этого года Бережной заявил журналистам, что во время следствия на него оказывалось давление и он оговорил себя. Журналисты Ленты.ру, со ссылкой на источники в силовых структурах, накануне опубликовали материал, в котором раскрыли детали преступления и ход следствия.