Суд Тюмени перенес рассмотрение жалобы Бережного на действия сотрудников УМВД

Ленинский районный суд Тюмени 9 марта отложил рассмотрение жалобы адвоката Виталия Бережного о возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действий о превышении должностных полномочий сотрудниками УМВД России по городу Тюмени в ходе получения признательных показаний, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Причина переноса рассмотрения жалобы: к назначенной дате не поступили материалы проверки из второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Тюменской области, запрошенные судом. Следующее судебное заседание состоится 17 марта 2022 года", - следует из сообщения пресс-службы.

Виталий Бережной подозревается в убийстве малолетней девочки, которая потерялась на Лесбазе в Тюмени 30 июня 2021 года, ее тело было найдено в августе на берегу озера, подозреваемый в убийстве был арестован. По данным МВД России, эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой. СК сообщал, что на допросе Бережной признался в содеянном и рассказал, как совершил преступление. Однако в январе этого года Бережной заявил журналистам, что преступления не совершал, а признательные показания дал якобы под давлением сотрудников правоохранительных органов.