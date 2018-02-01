В Тобольске задержали подозреваемых в зверском убийстве местного жителя

Трагедия произошла в понедельник, 29 января. Сообщение о том, что трое мужчин возле кафе "Джентльмен" затолкали в багажник мужчину и скрылись в неизвестном направлении, в дежурную часть поступило ночью. Позже в лесу был найден труп похищенного.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и оперативников уголовного розыска территориального отдела полиции, о приметах машины были проинформированы наряды ДПС ГИБДД. По горячим следам подозреваемые были задержаны и допрошены.

Как удалось выяснить следователям, в понедельник 26-летний тоболяк познакомился с двумя местными жителями 28 и 20 лет. Все вместе они направились в кафе "Джентльмен", но там между одним из подозреваемых и 24-летним посетителем возник конфликт. Выйдя на улицу, молодые люди продолжили ругаться, 24-летний мужчина оскорбительно высказывался - и троица, затолкав его силой в багажник, решила вывезти за город, чтобы "напугать". В лесу около поселка Прииртышский 26-летний тоболяк топором нанес мужчине многочисленные удары по различным частям тела. Пострадавший умер на месте, а злоумышленники скрылись.

ПО данным фактам возбуждены и расследуются дела о похищении, совершенном группой лиц, и об убийстве. В зависимости от степени участия каждому подозреваемому предъявлено обвинение. По ходатайству следователя регионального СКР и решению суда двое заключены под стражу, третий находится под домашним арестом.

Следствием выполняется весь необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

pp.userapi.com