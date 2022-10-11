Тараканов и Горицкий узнали, как тюменские строители ремонтируют соцучреждения Краснодона

09:40 11 октября 2022
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Сенатор от Тюменской области Павел Тараканов и представитель от законодательного органа государственной власти Тюменской областной Думы Дмитрий Горицкий  проинспектировали ход строительных работ на нескольких объектах в Краснодоне, которые восстанавливают строители Тюменской области, сообщает ЛуганьМедиа.

Тюменская делегация осмотрела здание Краснодонской многопрофильной больницы, роддом, дворец спорта и гостиницу "Сибирь". Эти объекты находятся в стадии активных восстановительных работ. В медицинских учреждениях параллельно идут строительные и отделочные мероприятия. Завершить строительство планируют к маю 2023 года.

"В Краснодоне посещаем объекты, которым Тюменская область оказывает шефскую помощь, где работают наши тюменские строители. ПО всем объектам все понравилось. Строительство идет динамично и в соответствии с графиками. Не никаких проблем. И как запланировано - в мае 2023 года все объекты будут сданы. Настрой очень позитивный Краснодон получит замечательные, откапиталенные современные объекты",  - рассказал Павел Тараканов. 

Теги: Дмитрий Горицкий , Краснодон , ЛНР , Павел Тараканов , строительство
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