Депутатом Тюменской гордумы после довыборов стал Антон Терехин

09:15 22 сентября 2021
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Антон Терехин избран депутатом Тюменской городской думы по 12-му одномандатному избирательному округу. Решение принято избирательной комиссией муниципального образования городской округ город Тюмень.

В дополнительных выборах депутата Тюменской городской думы седьмого созыва участвовали представители четырех парламентских партий. По итогам обработки протоколов наибольшее число голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Антон Терехин.

Антон Владиславович родился в Тюмени, ему 34 года. Окончил Тюменскую государственную медицинскую академию. На сегодня молодой хирург провел более тысячи операций,  в августе 2018 года возглавил службу экстренной и неотложной медицинской помощи областной клинической больницы № 2. 

Теги: Тюменская городская дума
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