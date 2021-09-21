Выборы депутатов Госдумы РФ в Тюменской области признаны состоявшимися

Выборы депутатов Госдумы РФ на территории Тюменской области признаны состоявшимися, а их результаты - действительными. Члены областной избирательной комиссии проголосовали за это решение единогласно, сообщает Оперштаб.

После обработки всех протоколов, по словам председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина, явка в Тюменской области на осенние выборы-2021 составила 61,54%.

По количеству набранных голосов среди партий в регионе традиционно лидирует "Единая Россия" - 51,33%, КПРФ набрала 13,5%, ЛДПР - 11,68%, "Справедливая Россия - За правду" - 10,24%, Остальные десять партий, участвовавших в выборах, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, в том числе партия "Новые люди", набравшая 4,48%.

По Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185 победил Николай Брыкин, набравший п итоговым подсчетам 50,89% голосов, по Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186 предпочтение Ивану Квитке отдали 47,42% избирателей.